Rejoindre la banque la moins chère, ça rapporte combien ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeune homme ravi d'avoir rejoint la banque la moins chère et qui fait deviner le montant de ses économies)

Changer de banque pour en rejoindre une moins chère que les autres, voire LA plus économique, est encore plus tentant par temps d'inflation. Les bénéfices sont concrets et immédiats sur le compte en banque. Voici, étude récente à l'appui, ce que les clients peuvent espérer gagner en réduisant leurs frais bancaires avec une nouvelle banque qui prend soin de leur pouvoir d'achat.

Quels sont les critères pour évaluer le coût d'une banque ?

L'étude annuelle Le Monde / Panorabanques sur les tarifs bancaires vient de paraître. Comme tous les ans, les frais bancaires en vigueur dans chaque établissement sont passés au crible dans le but de réaliser une évaluation comparative des politiques tarifaires. C'est l'occasion pour les clients de mesurer les écarts par rapport aux frais qui leur sont facturés mensuellement, annuellement ou lors de certaines opérations ou incidents. Pour établir les derniers résultats, plusieurs paramètres tarifaires ont été examinés :

Frais de tenue de compte : ils connaîtront une augmentation moyenne de 2,5% en 2024.

ils connaîtront une augmentation moyenne de 2,5% en 2024. Frais de découvert : la somme forfaitaire trimestrielle appliquée en moyenne sera en hausse de 3,2%.

la somme forfaitaire trimestrielle appliquée en moyenne sera en hausse de 3,2%. Frais d'émission de carte bancaire : il faut s'attendre à une majoration moyenne comprise entre 2% et 3%.

il faut s'attendre à une majoration moyenne comprise entre 2% et 3%. Frais de retrait aux distributeurs automatiques de billets (DAB) : ils devraient être majorés en moyenne de 10% pour un usager qui effectuerait 4 retraits mensuels en dehors des distributeurs de son réseau bancaire.

ils devraient être majorés en moyenne de 10% pour un usager qui effectuerait 4 retraits mensuels en dehors des distributeurs de son réseau bancaire. Frais de dossiers sur les prêts immobiliers : ils connaîtront une augmentation d'environ 3,5%, par exemple pour un prêt contracté de 150.000 euros.

ils connaîtront une augmentation d'environ 3,5%, par exemple pour un prêt contracté de 150.000 euros. Frais de transfert : le changement de banque sera aussi durement taxé avec une hausse moyenne prévue de 3,1% pour le PEA, 4,5% pour le PEL et le CEL et même 9,5% pour le compte titres ordinaire.

De cette tendance générale d'augmentations cumulées, peut naître une envie légitime de changer de banque ou du moins d'aller tester les autres offres du marché.

Avec la hausse des frais bancaires 2024, une banque moins chère que les autres ça vaut de l'or

Une banque moins chère que les autres est déjà très appréciable du point de vue des clients si sa qualité de service et son innovation sont au rendez-vous. Revenons sur les tendances qui s'annoncent pour 2024 concernant les frais bancaires.

Pourquoi certaines banques prévoient-elles d'augmenter significativement leurs frais ?

En effet, en période d'économie tendue et de remontée des taux d'intérêt, on peut se demander pourquoi des banques envisagent une augmentation de leurs tarifs en 2024. C'est pourtant ce qu'elles ont déclaré avec une hausse moyenne attendue de leurs frais bancaires de 2,4% selon l'étude. Le besoin de continuer à générer de la marge apparaît comme l'une des raisons principales, dans un contexte où la note énergétique et le coût des bâtiments (loyers) n'épargnent pas les banques.

Un écart sur les frais bancaires qui se creuse pour l'année à venir

Non seulement les disparités entre les tarifs des banques existent et perdurent, mais il faut s'attendre en 2024 à une hausse des frais bancaires, qui avait été contenue (en dessous de 2%) voire gelée en 2023.

Face à cette perspective, il devient essentiel de se pencher sur le barème des tarifs bancaires afin de ne pas subir en plus de l'inflation peu maîtrisable, les frais bancaires qui semblent parfois augmenter de manière arbitraire.

La solution : négocier chaque catégorie de frais ou sélectionner une banque plus avantageuse ?

Si une personne décide de s'attaquer aux coûts cachés prélevés sur son compte bancaire, elle aura le choix entre contacter son conseiller bancaire pour une annulation desdits frais bancaires ou changer de banque principale au profit d'un établissement ayant à cœur de préserver son pouvoir d'achat.

La limite de la première option est que ce client n'aura pas de garantie de réussir cette négociation qui ne se fait généralement pas sans contrepartie et que, si cette dernière aboutit, elle sera à renouveler tous les ans, sans quoi il y aura une nouvelle application automatique des frais en vigueur.

Les tarifs bas de LA banque la moins chère, ça n'a pas de prix !

Le palmarès 2024 est paru et fait état de constats heureusement pas sombres pour tous les clients du système bancaire, s'ils choisissent la meilleure banque pour héberger sereinement et à petits prix leurs fonds sur un compte bancaire.

Selon la dernière enquête Le Monde / Panorabanques publiée le 12 décembre dernier, chez BoursoBank, les clients s'apprêtent à bénéficier en 2024 des meilleures conditions tarifaires, avec le détail suivant par profil éligible :

«Jeune actif» avec un coût moyen de 15,70 euros vs un tarif moyen de 117,90 euros pour les autres banques (économie attendue de 102,20 euros).

avec un coût moyen de 15,70 euros vs un tarif moyen de 117,90 euros pour les autres banques (économie attendue de 102,20 euros). «Employé» avec un coût moyen de 5 euros vs un prix moyen de 148,60 euros pour les autres banques (économie estimée à 143,60 euros).

avec un coût moyen de 5 euros vs un prix moyen de 148,60 euros pour les autres banques (économie estimée à 143,60 euros). «Cadre» avec un coût moyen de 15,40 euros vs un tarif moyen de 248,40 euros pour les autres établissements (économie projetée de 233 euros).

avec un coût moyen de 15,40 euros vs un tarif moyen de 248,40 euros pour les autres établissements (économie projetée de 233 euros). «Cadre supérieur» avec un coût moyen de 11,90 euros vs un coût moyen de 254,70 euros dans les autres banques (économie calculée de 242,80 euros).

De plus, BoursoBank ressort ex-aequo sur les autres profils «Jeune inactif» et «L'adepte du 100% mobile» avec respectivement des tarifs de 1,40 euro et de 0 euro vs des frais moyens de 98,90 euros et 30,70 euros facturés dans les autres banques.

Connaissez-vous l'engagement de BoursoBank ? Ce sera de ne pas augmenter ses tarifs en 2024, à la différence de la plupart des autres banques. A titre d'exemple, en 2022 (en attendant les chiffres consolidés définitifs de 2023), les clients BoursoBank ont payé en moyenne 8,70 euros de frais bancaires, soit plus de 210 euros d'économies pour eux.

Tous les ans, la roue des frais bancaires tourne et laisse place au suspense, mais pas au hasard. La nouvelle étude met encore en lumière pour 2024 des écarts de tarifs pénalisants pour certains particuliers. Avec une banque comme BoursoBank, résolument tournée vers la préservation du pouvoir d'achat de ses clients, les coûts bancaires (récurrents ou unitaires) sont tout simplement limités ; c'est autant d'économies réalisées pour soi-même et pour ses proches.

Les clients BoursoBank confient leur argent à la banque la moins chère pour la 16e année consécutive : qu'attendez-vous pour faire les mêmes constats ?

A lire aussi :

Boursoprime : et si vos futures dépenses promettaient de belles récompenses ?