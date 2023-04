Info/Intox : la petite histoire du compte bancaire en 7 questions

(Crédits photo : Adobe Stock - Compte bancaire alimenté par des euros et sécurisé dans un coffre-fort)

Les moyens de paiement sont variés et ont tous leurs caractéristiques propres : objectif, technologie, nature du support… L'ouverture d'un compte bancaire ne date pas d'hier mais sa généralisation n'est pas si récente. Voici quelques informations historiques que nous vous laissons approuver ou infirmer en fonction de vos connaissances ou de votre intuition. Les bonnes réponses vous sont apportées dans la foulée pour que vous sachiez tout sur l'origine et le fonctionnement du compte bancaire.

1) La création en France d'un « service de comptes courants et de chèques postaux » remonte au début du XX° siècle ?

Vrai. En 1918, il s'est agi de faciliter la circulation de l'argent non fiduciaire entre les villes et les campagnes afin de relancer l'économie du pays après la première guerre mondiale. 42 000 comptes ont été créés en 1919 et on en dénombrait 2,5 millions en 1947. (1)

2) Le compte bancaire participe au développement des moyens de paiement scripturaux ?

Vrai. En permettant les transferts de fonds d'un établissement bancaire à un autre, les moyens de paiements scripturaux (hors espèces) utilisent le compte bancaire comme socle des différentes opérations traçables et enregistrables : règlements par chèque ou carte bancaire, virements, prélèvements…

3) Le compte bancaire, autrement appelé « compte de dépôt à vue », ne recouvre qu'un type de compte ?

Faux. En effet, le terme générique regroupe les comptes courants (comptes à vue ou comptes chèques), les comptes d'épargne et les comptes-titres (pour déposer des titres financiers tels que actions, obligations, SICAV). (2)

4) Les femmes ont eu le droit d'ouvrir leur propre compte bancaire juste après la seconde guerre mondiale ?

Faux. C'est le 13 juillet 1965 que la loi sur la réforme des régimes matrimoniaux autorisa les femmes françaises à travailler, à signer un chèque et à ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur époux. Cette date marque le début de l'émancipation économique des Françaises. (3)

5) Tous les comptes bancaires français (historiques et actuels) sont répertoriés dans un listing unique ?

Partiellement vrai. Le fichier Ficoba fait état de tous les comptes bancaires ouverts en France. Il enregistre aussi tous les coffres-forts loués dans l'Hexagone. Il ne détaille ni les opérations réalisées, ni les soldes constatés à date. Les données sont conservées 10 ans après la clôture définitive du compte. (2)

6) Le titulaire d'un compte bancaire individuel est le seul à pouvoir effectuer des opérations et à utiliser les moyens de paiement associés à son compte ?

Partiellement vrai. Le titulaire d'un compte bancaire individuel est le seul responsable des mouvements qui s'opèrent sur celui-ci (dépôts, retraits, paiements), mais il peut donner procuration à une personne de son choix pour les réaliser à sa place.

7) Une personne physique peut détenir au maximum deux comptes bancaires ?

Faux. Sous réserve d'autorisation et de la politique commerciale de chaque banque, il n'y a a priori pas de limitation en nombre de comptes détenus dans une même banque ou dans plusieurs établissements bancaires (c'est la multibancarisation).

Vous êtes désormais incollable sur le compte bancaire ? Retrouvez notre série Info/Intox sur l'histoire et le fonctionnement des moyens de paiement, avec d'autres thèmes bancaires à venir, toujours plus proches de vous.

(1) https://francearchives.gouv.fr/fr/pages_histoire/82611783#:~:text=La%20loi%20du%208%20janvier,cr%C3%A9%C3%A9s%2C%2042%20000%20en%201919.

(2) Fichier des comptes bancaires (Ficoba) | Service-public.fr

(3) Le 13 juillet 1965, les femmes prenaient leur indépendance financière (francetvinfo.fr)