Ces 5 raisons qui vous convaincront de regrouper enfin vos comptes bancaires

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme faisant des économies en regroupant ses comptes bancaires)

Changer de banque ou plutôt décider de faire de sa banque secondaire une banque principale est une décision pas toujours simple à prendre. D'après une étude récente publiée par Capgemini sur les Français et la banque en 2023, la recherche de prix plus attractifs et d'offres tarifaires plus économiques est citée dans 40% des cas par les répondants, comme étant le premier critère de choix de leur banque principale. Mais ce n'est pas la seule raison de bouger, voici notre top 5...

Raison no 1 : la recherche d'économies

Cet argument constitue un pilier dans la prise de décision d'un changement de banque principale. Si vous pouviez réaliser des économies substantielles, cela serait nul doute un facteur de taille en faveur d'un transfert de comptes, important a fortiori par temps d'inflation.

Quels sont les dispositifs financiers avantageux pour vous ?

Une mobilité bancaire 100% gratuite, intégralement prise en charge par la banque de destination.

Des frais de tenue de compte et de carte bancaire sans doublons, voire gratuits selon la nouvelle banque principale sélectionnée !

Des offres commerciales attractives.

Raison no 2 : la simplicité de la démarche

Comment procéder ? Il n'y a tout simplement rien à faire pour le client qui délègue à sa banque cette tâche de transfert ! C'est en cela que le regroupement de ses comptes bancaires au sein d'une même banque est facile et fluide. Le délai est réglementé et le résultat est garanti.

Pour ce faire, les seules pièces à fournir à votre banque de destination sont les suivantes :

relevé d'identité bancaire (RIB) de la banque actuelle.

Mandat de mobilité signé.

En effet, en étant déjà connu par votre banque secondaire, vous êtes dispensé de lui fournir à nouveau vos documents d'identité et justificatifs de domicile.

Raison no 3 : la lisibilité qui pousse à opter pour une banque unique

En effectuant une mobilité bancaire, tous vos avoirs sont centralisés et sont visibles en un clic. Vous avez accès en naviguant sur votre espace Client aux différents comptes, placements et crédits détenus et pouvez réaliser des opérations bancaires en ayant une vision exhaustive de votre patrimoine, sans déperdition d'informations. Votre prise de décision en sera facilitée car vous disposerez de tous les leviers à l'écran pour passer à l'action et piloter vos finances personnelles.

Raison no 4 : le gain de temps qui œuvre en faveur d'une vraie mobilité bancaire

La recherche d'informations sur l'état de vos comptes, vos virements ou les procédures en vigueur peut varier entre plusieurs banques. Dès que le regroupement de vos comptes sera effectif, le doute sera levé : plus qu'une seule appli, plus qu'une brochure tarifaire et des codes confidentiels uniques. Le gain de temps sera appréciable et vous n'appréhenderez plus avant de vous lancer dans un nouveau projet pour lequel vous avez à solliciter votre banque.

Avec EasyMove de BoursoBank, faites confiance durablement et totalement à votre banque en ligne préférée. Pour en savoir plus sur les étapes, c'est par ici !

Raison no 5 : le 100% digital qui aide à basculer ses comptes vers une seule banque

En jonglant entre une banque de réseau historique et une banque 100% en ligne en complément, vous avez peu à peu pris goût à la prise d'autonomie et à l'intuitivité des opérations bancaires digitales. Les démarches et transactions sont simplifiées, automatisées, tout en restant sécurisées aussi bien pour l'émetteur que pour le bénéficiaire.

Si les points suivants ont tendance à vous irriter, c'est que vous êtes désormais prêt à opter pour une banque digitale :

Les formulaires et multiples papiers à signer (que vous êtes sûr d'ailleurs d'avoir déjà transmis…).

Les délais d'attente pour l'étude de votre dossier.

Les changements réguliers d'interlocuteurs.

La mobilité bancaire garantit aux clients qui la décident des économies réelles, un processus quasi-automatisé, une plus grande clarté sur leurs comptes au quotidien et un niveau de sécurité avancé.

Votre argent est précieux, comme votre temps. Pensez à envisager la mobilité bancaire pour une vision consolidée et simplifiée de vos avoirs et comptes bancaires. Les questions administratives vous rebutent ? Pas de souci, la mobilité bancaire s'opère avec succès sans votre intervention, ou presque. Et si mobilité bancaire rimait avec fidélité ?

Vous avez raison d'envisager la bascule de vos comptes chez BoursoBank, la banque la moins chère en France pour la 15e année consécutive (2).

A lire aussi sur le même thème :

Mobilité bancaire : osez bouger pour économiser !

(1) https://www.capgemini.com/fr-fr/perspectives/publications/les-francais-et-leur-banque/

(2) De nouveau banque la moins chère sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et ex aequo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile», selon une enquête du Monde / Panorabanques.com du 12/12/2022. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 sur boursorama-banque.com.