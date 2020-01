Togo : Faure Gnassingbé, officiellement candidat

Au Togo, c'est officiel, Faure Gnassingbé, l'actuel président, 53 ans, a été investi ce mardi 7 janvier par son parti l'Union pour la République pour briguer un nouveau et quatrième mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février prochain.Lire aussi Togo ? Paul Dodji Apevon : « une candidature de Faure Gnassingbé en 2020 est inenvisageable »Pas de surpriseRéunis au siège du parti à Lomégan-Agbalepedo dans le quartier nord de la capitale, responsables et militants ont exprimé leur volonté de voir le chef de l'État rempiler à son poste. « Je dis oui », a lancé Faure Gnassingbé devant les militants et sympathisants. « J'ai été informé du souhait des militants de me voir porter encore les couleurs de notre parti à l'élection présidentielle, j'ai remercié et, en toute humilité, j'ai accepté », a déclaré, tout sourire, Faure Gnassingbé, en costume bleu, la couleur du parti. Son dossier devrait être adressé dans la journée à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), informe le média d'État en ligne Republicoftogo.com alors que le dépôt des candidatures s'achèvera demain mercredi 8 janvier.Lire aussi Présidentielle au Togo : ce sera le 22 févrierLire aussi Togo ? Faure Gnassingbé : la voie libre pour 2020 et 2025En poste depuis 2005Investi président du Togo le 7 février 2005 par l'armée qui l'avait choisi pour succéder à son père, Gnassingbé Eyadema, deux jours après...