Tierno Monénembo ? La France et nous

Paradoxal ! L'irruption dans les années 1960 de l'avalanche des indépendances n'a pas éloigné la France de ses anciennes colonies. Au contraire, les liens se sont raffermis, diversifiés, complexifiés. Les liens économiques ont débordé des sphères traditionnelles de la banane et de l'ananas, du café et du cacao pour atteindre les zones plus sophistiquées du pétrole et du gaz, des métaux rares, de l'uranium et de l'économie numérique.ÉvolutionMais ce sont les relations culturelles et humaines qui ont subi l'essor le plus fulgurant. Aujourd'hui, le petit Noir, le petit Arabe de France ne sont plus des immigrés, ce sont des Français à part entière. Les dieux du stade ne s'appellent plus Kopa, Just Fontaine, Platini ou Rochereau. Ils s'appellent Zidane, Benzema, Mbappé et Pogba. Bon nombre de personnalités politiques portent des noms à consonance africaine : Safia Otokoré, Rama Yade, Rachida Dati, Sibeth N'Diaye. Les nègres et les bougnoules d'antan ne rasent plus les murs. Ils donnent des ordres à l'Élysée, ils sévissent dans les cabinets ministériels, ils siègent au Palais-Bourbon. Même si demain, les Le Pen venaient au pouvoir, ces gens-là resteraient en France et plus français que jamais.L'évolution est tout aussi significative, de l'autre côté de la Méditerranée. Les Africains parlant français sont dix fois plus nombreux qu'au temps colonial. Et à force de se gaver d'attiéké et de n'dolé, les Français de Dakar, de Niamey et...