Stockage des déchets nucléaires : voyage au centre de la Terre

Y aura-t-il toujours un gouvernement en France dans 100 ans ? La France existera-t-elle encore dans 1 000 ans ? La Meuse ne sera-t-elle pas recouverte de glace dans 10 000 ans ? Et comment s'exprimera-t-on dans 100 000 ans ? C'est à ces questions, et à bien d'autres, que l'agence chargée d'organiser le stockage de nos déchets radioactifs tente de répondre. L'Andra, c'est son nom, ne doit pas seulement réfléchir aux meilleurs moyens d'entreposer ces déchets, pour des millénaires ; elle doit aussi songer à la transmission de la mémoire, c'est-à-dire aux façons de dire à nos lointains descendants que là, sous nos pieds, l'Homme a enfoui il y a bien longtemps ? c'était au XXIe siècle, pensez donc ! ? des tonnes de déchets radioactifs. Il ne s'agirait pas que l'homme du dixième millénaire, aiguillonné par la curiosité, soit tenté de creuser sans précaution pour voir ce qu'il y a là...Lire aussi Écologie : ne jetons pas le nucléaire !Pour l'heure, rien n'est tranché. Certains spécialistes suggèrent, entre autres, d'ériger des ouvrages, pourquoi pas des pyramides, afin de marquer la présence d'un site de stockage de déchets. Rien n'est décidé parce qu'ici, entre Meuse et Haute-Marne, à Bure précisément, on ne sait pas encore si, oui ou non, on choisira de stocker nos déchets sous terre ni dans quelles conditions précises. Pour l'heure, le site de Bure est un laboratoire. Un labo pas tout à fait comme un autre,...