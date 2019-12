Sécheresse en Afrique australe : ce signal fort du changement climatique

Elles ont perdu de leur superbe. Les chutes Victoria, à cheval entre le Zimbabwe et la Zambie, ne rugissent plus. Le Zambèze, qui se jette dans un canyon de 100 mètres de profondeur et qui s'étale sur un couloir de 1,7 km, a perdu la moitié de son débit, selon le ministère de l'Environnement du Zimbabwe. C'est un symbole frappant, alors que la COP25 s'achève à Madrid.Un symbole qui rappelle que les conséquences du changement climatique ne sont pas forcément à l'horizon 2050. Chaque année, un million de touristes se rendent sur ce site classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le président zambien, Edgar Lungu, évoque même la possibilité que les chutes disparaissent à terme. Chaque année au cours de la saison sèche, le débit se ralentit, mais « c'est la première fois que nous voyons ça », raconte à Reuters Dominic Nyambe, un vendeur de souvenirs installé à Livingstone, en Zambie, non loin du site.L'Afrique australe est particulièrement affectée par le réchauffement climatique. Selon les scientifiques du Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), les températures augmentent deux fois plus rapidement dans cette région que dans le monde. La saison sèche est arrivée bien plus tôt, dès le mois de juin. La sécheresse s'installe et brûle les cultures, menace la vie des habitants, des animaux et ébranle les économies. Selon les Nations unies, 45 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire...