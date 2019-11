Sébastien Lecornu : « Interdire les listes communautaires est inefficace »

Qu'importe son jeune âge (33 ans), l'ancien maire de Vernon (Eure), Sébastien Lecornu (ex-LR passé chez LREM) sait comment parler à ces maires et autres élus locaux qui depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron ont à maintes reprises exprimé leurs colères contre la politique territoriale du gouvernement. Souvent ont-ils critiqué la verticalité du jacobinisme macronien. Mais avec sa casquette de ministre des Collectivités territoriales, il a arrondi les angles à plusieurs reprises. Ce n'est pas un hasard si, en pleine crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait choisi l'Eure pour lancer le grand débat national. Un grand débat national que Sébastien Lecornu avait été chargé d'organiser.Alors que s'ouvre le congrès de l'Association des maires de France (AMF) lundi, qu'en est-il de la relation entre les élus locaux et le gouvernement ? Alors que le mouvement des Gilets jaunes fête son premier anniversaire, le chef de l'État a-t-il vraiment le pouls de cette France des oubliés ? Alors que des listes communautaires menacent d'échauder un peu plus les esprits lors des élections municipales, quelles réponses Sébastien Lecornu compte-t-il apporter ?Le Point : Un an après un congrès de l'Association des maires de France mouvementé pour le gouvernement, notamment marqué par l'absence d'Emmanuel Macron, comment s'annonce ce grand raout cette année ?Sébastien Lecornu : C'est un moment important parce qu'il vient après le grand débat national, pour...