Sarcelles : enquête après la profanation d'une stèle aux soldats africains

« Inadmissible ». « Scandaleux ». Le maire de Sarcelles Patrick Haddad (PS) a déjà promis que tout serait fait pour réhabiliter le plus vite possible la stèle aux soldats africains qui a été profanée jeudi soir à Sarcelles (Val-d'Oise), explique Le Parisien. Une enquête a été ouverte, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.Selon les premières images de vidéosurveillance, il s'agit « visiblement d'un homme, seul et pas encore identifié », qui a « massacré le parterre de fleurs » et frappé la stèle jusqu'à ce qu'elle se renverse peu après 20 heures jeudi soir, soit deux jours après les cérémonies du 11 Novembre, indique cette source. « Aucune inscription, aucun tag, rien n'a été laissé sur la stèle », a-t-elle ajouté.Le recours à la vidéosurveillanceLa stèle, installée sur le parvis de la gare depuis mai 2018, est érigée en mémoire des soldats africains tombés pendant les deux guerres mondiales. Elle ne faisait l'objet d'« aucune polémique » et l'acte n'a pas été revendiqué, toujours selon cette source. L'exploitation d'autres images de vidéosurveillance est en cours. L'enquête, ouverte pour « dégradation de biens publics », a été confiée au commissariat de Sarcelles.Selon Le Parisien, la stèle avait été installée à la demande du « collectif africain » de la ville. « Nous sommes blessés et tristes ! Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire cela. C'est une insulte à nos...