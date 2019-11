Santiago : les manifestants investissent les quartiers bourgeois

Les yeux bleus de Marta sont devenus rouges, elle a les joues en feu, la voix rauque et elle tousse derrière son foulard vert pomme. « C'est de la torture, ils violent nos droits humains, notre droit à manifester ! » peste-t-elle. Tout en courant, elle interpelle ceux qui passent à côté d'elle : « Amigo ! Amiga ! », et, de son flacon à pompe d'eau mêlée de bicarbonate, elle asperge le visage de ceux qui s'étranglent parce qu'ils viennent, comme elle, d'être brûlés par les gaz lacrymogènes lancés par la police. Juchée sur un banc, elle était en train de leur hurler : « Assassins ! Violeurs ! Vous êtes tous des violeurs ! », quand les policiers ont chargé, repoussant les manifestants furieux.Santiago du Chili a entamé sa troisième semaine de confrontation sociale, devenue un jeu du chat et de la souris entre des jeunes très mobiles et une police qui a le lacrymo facile. Avec une nouveauté : lassés de la Plaza Italia, où ils se rassemblent depuis le début, les manifestants se sont aventurés jusqu'au quartier de Providencia, plus aisé. C'est entre le McDonald's, le Starbucks Coffee, les banques et les enseignes des fonds de pension de retraite honnis qu'ils se sont retrouvés. La cible initiale était le Costanera Center, un centre commercial abritant des magasins de luxe, « parce que c'est le plus représentatif du grand capital, précise Marta. On veut tout brûler, jusqu'à ce que le gouvernement nous donne des solutions. »...