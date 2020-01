Recherche candidats « bizarres et curieux » pour vaste réforme de l'État. Cette petite annonce aurait pu être rédigée par Dominic Cummings, l'éminence grise de Boris Johnson, en vue de réaliser sa nouvelle mission : réformer de fond en comble la haute fonction publique britannique. Dans une note de blog, le farouche défenseur du Brexit fait appel « aux vrais jokers, aux artistes, à ceux qui ne sont jamais allés à l'université ou qui se sont extirpés par eux-mêmes d'un trou d'enfer » pour mener à bien le chambardement de l'État.Cet influent libertaire réfléchit depuis longtemps à la stratégie gouvernementale du Premier ministre britannique, Boris Johnson. Son diagnostic est sans ambages ni louvoiements : pour mener à bien le programme du locataire du 10 Downing Street, il faut chambouler Whitehall, le c?ur névralgique de la haute administration centrale. « BoJo » a promis non seulement la sortie de l'Union européenne, mais également des investissements publics massifs dans les zones pauvres du centre et du nord de l'Angleterre, ainsi que dans la police, le service national de santé et les infrastructures.Potentiellement, il s'agit du projet public le plus ambitieux depuis la mise en place de l'État providence par le gouvernement travailliste de Clement Attlee, en 1945. Sauf qu'en 2020, c'est la droite populiste qui est à la man?uvre.« Pour changer le cours de l'Histoire, il faut le bousculer »Le principal conseiller du...