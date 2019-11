Royaume-Uni : le coup de billard à trois bandes de Farage

Nigel Farage aura tenté toutes les tactiques pour peser dans la campagne des conservateurs pour l'élection législative de décembre au Royaume-Uni. D'abord, la menace. Début novembre, lors du lancement de campagne de son Brexit Party, le message de Nigel Farage à l'attention de Boris Johnson était : « Drop the deal », soit de laisser tomber le nouveau contrat de divorce d'avec l'Union européenne. En échange, il proposait au Premier ministre une alliance électorale. À l'inverse, il promettait de présenter des candidats sur plus de 600 circonscriptions, ce qui aurait pu gêner quelques Tories.Mais, quelques jours plus tard, le ton a changé. Il n'était plus question de demander l'abandon du nouveau deal sur le Brexit mais de se mettre d'accord sur le partage de certaines terres du Labour. Seulement, cette stratégie n'a pas semblé convaincre non plus, obligeant l'ancien chef d'Ukip à revoir son jeu. Finalement, ce lundi, Nigel Farage a cédé. Conscient du peu d'impact de ses différentes sorties auprès des conservateurs, il a préféré retirer ses pions et faire une alliance électorale? unilatérale.Lire aussi Européennes : « Brexit », le parti des choses simplesAccord canadienSur les 317 circonscriptions gagnées par les Conservateurs en 2017, le Brexit Party ne présentera pas de candidats pour laisser à Boris Johnson la possibilité de conserver les sièges Tories. « Ce choix n'a pas été facile, a-t-il expliqué à Hartlepool, dans le...