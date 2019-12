Retraites : quelle espérance de vie en bonne santé ?

"N'oubliez pas que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans ! On doit pouvoir partir en retraite bien avant cet âge !" Martelé ces derniers jours par de nombreux syndicalistes, journalistes ou élus du Rassemblement national comme de la France Insoumise, l'argument fait mouche dans les manifestations d'opposants à la réforme des retraites, comme dans l'opinion. Alors que le gouvernement justifie la nécessité d'une réforme par l'allongement continu de l'espérance de vie (elle est de 79,4 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes en 2018), les Français s'inquiètent légitimement de l'état dans lequel ils se trouveront à l'âge de raccrocher. "Si l'on repousse l'âge de départ à 64 ans, beaucoup de retraités (...) ne pourront prendre leur retraite qu'au moment où ils seront malades ou handicapés", résumaient il y a quelques jours nos confrères de Libération, accréditant l'idée que de nombreux Français arriveraient à l'âge de la retraite déjà brisés. Rien n'est plus éloigné, pourtant, de la réalité.Pour le comprendre, il faut regarder comment la statistique - parfaitement exacte - est construite. L'espérence de vie "en bonne santé" correspond, selon la définition de l'Insee, au nombre d'années qye peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes. Elle est calculée à partir de données objectives de mortalité, et de données subjectives : chaque année, une question est posée...