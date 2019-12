Retraites : Matignon prêt à différer les économies

Le gouvernement peut-il lâcher du lest sur l'équilibre financier du futur régime universel par points ? Depuis des mois, l'exécutif faisait valoir qu'il voulait démarrer le nouveau régime, prévu pour entrer en vigueur en 2025, à l'équilibre.Mais cette volonté de retrouver l'équilibre ? le conseil d'orientation des retraites a chiffré le trou entre les recettes et les dépenses entre 8 et 17 milliards d'euros ? pourrait être différée, selon nos informations, confirmant ce qu'ont écrit le magazine Challenges et Les Échos.« Les Échos ont tort de donner l'impression qu'on laisse filer le problème financier pour faire passer les manifestations », nuance un membre important de la majorité. « La responsabilité financière à laquelle nous sommes attachés n'est pas négociable. Laisser courir un déficit structurel de l'assurance vieillesse, cela voudrait dire qu'on laisserait le problème aux générations suivantes. »En revanche, l'horizon de 2025 n'est plus présenté comme un impératif absolu, selon plusieurs sources au sein de la majorité. « On n'est pas à 5 ou 10 ans près », fait valoir un membre de la majorité.On a commis une petite erreurUn autre confirme : « On a commis une petite erreur ? mais qui n'en fait pas ? ? en disant qu'on voulait absolument démarrer le nouveau régime à l'équilibre. On peut rééquilibrer les retraites financièrement, mais dans la durée en utilisant les outils du nouveau...