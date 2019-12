Retraites : ce qui se joue à Matignon

Les discussions entre Édouard Philippe et les organisations patronales et syndicales battent leur plein à propos de la réforme des retraites. Le Premier ministre les recevait une par une mercredi à Matignon. À quelques jours des vacances de Noël, il y a urgence à trouver un moyen de mettre sur pause les grèves dans les transports, ou au moins d'atténuer le mouvement.Des propos d'Emmanuel Macron rapportés par son entourage à la presse, mercredi, ont donné l'impression que le président était prêt à lâcher du lest afin de faire cesser les blocages. Le président serait ainsi « disposé à améliorer » le projet de réforme des retraites et envisage notamment « une amélioration possible autour de l'âge pivot » de départ à la retraite.Lire aussi Grèves : ce que les syndicats négocient discrètement à la RATP et à la SNCFRefus des hausses des cotisationsDans le schéma dévoilé mercredi 11 décembre par Édouard Philippe, cette nouvelle borne d'âge est prévue pour augmenter de 4 mois par an entre 2022 et 2027 pour atteindre 64 ans à cette échéance. Les retraités qui partiraient en retraite avant, à partir de 62 ans (l'âge légal de départ), subiraient alors une baisse de leur pension de 5 % par an sur toute la durée de leur retraite. Ceux qui n'auraient pas rempli la durée de cotisation nécessaire (42 ans) devront par ailleurs continuer à travailler au-delà de 64 ans, comme aujourd'hui, jusqu'à 67 ans maximum,...