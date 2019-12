Retraites : à quelle sauce les parlementaires vont-ils être mangés ?

Jean-Paul Delevoye est un homme très occupé. Depuis des mois, après avoir aidé Emmanuel Macron à recruter les futurs élus de La République en marche, le haut-commissaire multiplie les réunions, les émissions de radio et télévision, et les négociations pour faire aboutir la réforme des retraites. Pas mal pour un? retraité. L'ex-ministre de Jacques Chirac a en effet été député et sénateur du Pas-de-Calais, deux ans pour le premier mandat (1986-1988), presque dix pour le second (1992-2002). Jean-Paul Delevoye, l'homme orchestre de la réforme phare du quinquennat, est donc un retraité des deux assemblées. Mais il n'est pas concerné par la réforme, bien qu'Édouard Philippe ait confirmé ce mercredi qu'elle s'appliquerait aussi aux députés : il est né en 1947.Il y a plus de dix ans, une fois ses 60 ans atteints, Jean-Paul Delevoye a donc pu faire valoir ses droits à la retraite, pour reprendre l'expression usuelle. Combien touche-t-il désormais ? Sans doute moins que la retraite moyenne à taux plein d'un député (environ 2 700 euros) et d'un sénateur (près de 3 900 euros), puisque le haut-commissaire n'a pas cumulé assez d'années pour bénéficier d'une pension complète. Depuis une réforme engagée en 2010, un parlementaire devra d'ici quinze ans cumuler 172 trimestres (contre 160 avant), soit 43 ans, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Delevoye en était loin, même de la barre des 160 trimestres en vigueur...