Réformé, le franc CFA va glisser vers l'Eco

Le pas presse dans les relations financières entre les pays africains de la zone Franc et la France. A l'occasion de la visite du président Macron en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a annoncé que huit pays d'Afrique de l'Ouest et la France ont décidé une réforme d'envergure du franc CFA. "Le franc CFA a été un outil essentiel, mais nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations", a dit le président ivoirien qui a tenu à préciser qu'il s'agit-là d'une "décision prise en toute souveraineté". Le premier changement va concerner la dénomination de la nouvelle monnaie. Ce sera l'Eco. "Nous avons décidé une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs (...) dont celui du nom", "l'arrêt de la centralisation de 50 % des réserves au Trésor français". Point important : il n'y aura désormais plus de représentants français siégant au sein des instances de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) Lire aussi Franc CFA : les chantiers de la réforme ouverts Réaction du président Emmanuel Macron : il s'est félicité de la "réforme historique majeure" que représente cet accord. "L'Eco verra le jour en 2020, je m'en félicite", a déclaré le président français ce samedi au cours d'une conférence de presse avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. "Le franc CFA était perçu comme l'un des vestiges de la...