Réforme des retraites : les pensions des mères vont-elles baisser ?

C'est un rapport à charge que publie l'Institut pour la protection sociale (IPS), mardi 26 novembre, contre la future réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Le gouvernement ne cesse de répéter que le nouveau régime universel de retraite sera plus favorable aux femmes que le système actuel, notamment parce qu'elles bénéficieront d'une majoration de 5 % de leur pension de retraite par enfant, et ce dès le premier enfant. Dans le système actuel, il faut attendre le 3e enfant pour que les deux parents voient leur pension majorée de 20 %. Selon l'IPS, cet argument est tout simplement faux.« En vitesse de croisière, le nouveau dispositif s'avère être, dans la plupart des situations, défavorable aux mères de 1 et 2 enfants, attaque le think-tank. Les femmes qui travaillent dans le secteur privé disposent en effet de 8 trimestres validés par enfant (« majoration pour durée d'assurance ») qu'elles perdront dans le nouveau système où la référence à la durée d'assurance devrait disparaître. Or le nouveau système devrait instaurer (dans la version actuelle) un âge pivot à 64 ans. Autrement dit, en cas de départ à l'âge légal de 62 ans et jusqu'à 64 ans, une décote de 5 % de la pension par année s'appliquerait. L'instauration de cet âge pivot à 64 ans, « au lieu d'un âge de départ taux plein possible dès 62 ans actuellement, pénalise fortement les femmes », estime l'IPS. « En effet, si ces dernières veulent...