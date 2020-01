Réforme des retraites : les dessous d'un deal

Tout en nuances. « Il n'y a plus de réforme » des retraites, a accusé le président LR du Sénat, Gérard Larcher, lors du Grand-Rendez-Vous Europe 1-Les Échos-CNews après qu'Édouard Philippe a accepté de retirer l'âge pivot comme moyen de revenir à l'équilibre du système des retraites d'ici à 2027, dans une lettre adressée, samedi 11 janvier, aux organisations syndicales et patronales.Face à l'opposition de la CFDT et de l'Unsa contre cette mesure d'ajustement du système actuel en attendant le régime universel, le gouvernement a-t-il capitulé comme l'accuse l'opposition de droite de l'avoir fait ?Autour d'Édouard Philippe, venu défendre sa position au journal de France 2 dimanche soir, on veut à tout prix convaincre du contraire. « On est dans un compromis où chacun a bougé, fait-on valoir, soucieux de parer les attaques de la droite qui avaient été anticipées.? »Si le Premier ministre a fini par retirer l'âge pivot auquel il tenait tant, la CFDT, elle, s'est résolue à l'idée que le régime universel par points (dont elle défend le principe même) devait être à l'équilibre à son démarrage, alors qu'elle refusait jusqu'à présent de lier le sujet du financement et la réforme du système de retraite. Avec l'Unsa, elle a donc accepté que la « conférence de financement » qu'avait proposée son secrétaire général, Laurent Berger, se termine en avril, juste à temps pour amender le projet de loi du gouvernement qui doit...