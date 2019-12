Réforme des retraites : les députés veulent se mettre au régime universel

Pas de transition en douceur, pas d'exception? Quand il s'agit de leurs retraites, les députés de la majorité entendent être traités exactement comme le reste des Français. Dans les colonnes du Parisien, ils annoncent donc qu'ils souhaitent que leur soit appliqué le régime universel de retraite par points dès que la réforme voulue par le gouvernement, et largement critiquée par les organisations syndicales, entrera en vigueur. Selon les mots employés par le premier questeur du Palais-Bourbon, Florian Bachelier, député LREM d'Ille-et-Vilaine : « Nous souhaitons aujourd'hui (?) intégrer le régime universel par points. Et ce dès la promulgation de la loi qui doit être débattue à l'Assemblée l'an prochain. Il n'y aura aucune transition douce. »Lire aussi BHL ? Cette France lasse d'elle-mêmeUne annonce qui suit, rappelle Le Parisien, celle d'Édouard Philippe lors de la présentation de la réforme des retraites le 11 décembre dernier : « L'universalité, ça va aussi pour les ministres, les députés, les sénateurs et l'ensemble des élus, tout le monde sera dans le même régime. » Les députés de la majorité avaient déjà révisé leur système de retraite en décidant, en janvier 2018, de renoncer à leur régime spécial afin d'intégrer celui des fonctionnaires.Pas de régime spécial pour Emmanuel MacronLe quotidien précise que les questeurs devraient prochainement préparer les modalités de mise en application de la...