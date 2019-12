Réforme des retraites : les concessions du Premier ministre

Édouard Philippe dit « ne pas croire aux annonces magiques ». Mais le Premier ministre jouait gros, mercredi, au Conseil économique sociale et environnemental où il a présenté aux syndicats et au patronat les détails du futur régime universel par points (et non plus en « annuités ») promis par Emmanuel Macron. Objectif : faire retomber la contestation malgré « un mur de défiance ». « Il n'y a pas d'agenda caché, nous ne cherchons pas des petites économies ici ou là », a-t-il martelé. « Nous proposons un nouveau pacte entre les générations », a-t-il au contraire assuré, rappelant que le nouveau système proposé était un régime par répartition dans lequel les actifs paient les pensions des retraités du moment, comme c'est le cas aujourd'hui. Un euro cotisé produira les mêmes droits à retraite pour tout le monde, y compris les ministres et les députés.Basculement pour les générations à moins de 12 ans de la retraite en 2025. Le Premier ministre a confirmé que seules les personnes à moins de 12 ans de la retraite seraient concernées par le basculement prévu en 2025, une première grosse concession puisque le rapport prévoyait d'appliquer la réforme aux personnes à plus de 5 ans de la retraite. Cela correspond aux personnes nées en 1975 dans le privé et le public. Toute la partie de la carrière effectuée avant le basculement permettra de calculer une pension en fonction des règles de l'ancien système, valeur...