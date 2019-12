Réforme des retraites : l'heure de vérité pour la méthode Philippe

« Je ne crois pas aux annonces magiques. » Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe ce 10 décembre aux députés groupe LREM, réunis à huis clos dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Voilà résumé en une formule le style de gouvernance du Premier ministre. La méthode Philippe. Le pays est (en partie) bloqué, des légions de grévistes défilent dans la rue, les syndicats reprennent de la vigueur, ceux qui « font » l'opinion multiplient les formules définitives. Jusqu'à ces économistes, inspirateurs d'Emmanuel Macron ? Jean Pisani-Ferry, coordonnateur du programme présidentiel, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique (rattaché à Matignon), et Antoine Bozio, directeur de l'Institut des études politiques ? qui en appellent à davantage de « clarté » sur cette réforme, quelques heures avant même que le Premier ministre en présente l'architecture, sans attendre le contenu précis? Pression maximale sur les épaules du chef du gouvernement qui doit révéler ce mercredi 11 décembre à midi « l'intégralité » de la réforme des retraites et tient entre ses mains l'avenir du quinquennat.« On dit souvent que la politique, c'est l'art de l'exécution, dans ce discours, il faut que l'exécution soit à la hauteur des grands principes affichés, explique le politologue Pascal Perrineau, qui vient de publier Le Grand Écart, chronique d'une démocratie...