PSA-Fiat Chrysler : naissance d'un géant

Peugeot peut désormais chanter sans rougir le tube italien « Sarà perchè ti amo » à Fiat Chrysler. Après l'approbation du conseil de surveillance du français et du conseil d'administration du groupe transalpin, les deux constructeurs officialisent leurs fiançailles ce mercredi. Ils ont signé, comme attendu, le fameux protocole d'entente (« memorandum of understanding »). Leur union donne naissance au quatrième constructeur automobile mondial. Un holding de contrôle sera installé aux Pays-Bas, avec trois sièges opérationnels en France, en Italie et aux États-Unis. Il sera coté en Bourse à Paris, à Milan et à New York. Carlos Tavares sera le patron opérationnel du groupe pour au moins cinq ans et John Elkann, de Fiat, le président d'un conseil d'administration composé de onze membres, dont six provenant de PSA, parmi lesquels Tavares.Le nouveau mastodonte revendique 8,7 millions de véhicules vendus par an, un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros (hors Magneti Marelli et Faurecia), une valeur boursière de plus de 40 milliards d'euros et 410 000 employés dans le monde. Son portefeuille de quatorze marques est large, de la citadine Peugeot 208 (et bientôt e-208) à la petite Fiat? 500, en passant par les 4 x?4 et les pick-up de Jeep et de Ram, les modèles premium de DS et les bolides de Maserati. « Je ne vois pas de nécessité (?) de supprimer des marques parce qu'elles ont toutes leur histoire et elles ont toutes leur...