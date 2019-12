Et une de moins ! Le scrutin de la plus belle voiture de l'année, commencé début décembre, se resserre. Au premier tour, le Land Rover Defender a été le premier éliminé aux portes des quarts de finale. Il ne reste donc plus que cinq modèles, dont une voiture française, la Peugeot e-208. La citadine électrique est en compétition avec la Mazda 3, la Mercedes CLA, la BMW Série E Gran Coupé et la Ford Puma.La révélation aura lieu le 28 janvierOrchestré par BFM TV et RMC, et en partenariat avec Le Point, l'élection est réservée à une automobile de série, berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV. La voiture doit être inscrite à l'élection par son constructeur et sa commercialisation doit avoir eu lieu l'année en cours, à un tarif inférieur à 60 000 euros. L'an dernier, c'est la Peugeot 508 qui a été distinguée par le grand public. Car la particularité majeure de ce vote, c'est que ce sont les internautes qui sont appelés à choisir gratuitement sur un site dédié. Ils doivent se prononcer en basant leur choix sur des critères liés à l'esthétisme, au design et à l'émotion suscitée par les prétendantes. Chaque fois que les votants se prononcent, ils s'inscrivent également à un concours pour gagner une voiture d'une valeur de 30 000 euros.D'ici à la fin du mois de janvier, trois étapes vont permettre d'éliminer les voitures au fur et à mesure. L'une d'entre elles sera éliminée le 25 décembre à l'occasion des...