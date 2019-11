Plan pour l'hôpital : le chiffre trompeur de 1,5 milliard supplémentaire

Le Premier ministre et sa ministre de la Santé ont annoncé, mercredi 20 novembre, 1,5 milliard d'euros de plus sur trois ans pour les hôpitaux. Ce chiffre va se traduire par l'augmentation de l'enveloppe consacrée aux dépenses de santé (« objectif national de dépenses d'assurance maladie, Ondam », dans le jargon) visée par le gouvernement. Ces dépenses tendent à augmenter naturellement de 4,5 % chaque année du fait, notamment, du vieillissement de la population.Pour desserrer l'étau sur les dépenses de santé, les économies à réaliser seront moins importantes que prévu. L'augmentation autorisée de toutes les dépenses de santé va ainsi passer de 2,3 à 2,45 % en 2020, pour revenir à 2,4 % en 2021 et en 2022. Pour l'hôpital, cela se traduit par une progression de 2,4 %, et non plus de 2,1 % comme le prévoyait jusqu'à présent le budget 2020 de la Sécu.Cela revient à injecter environ 200 millions d'euros supplémentaires par an environ puisque l'Ondam représente un total de 200 milliards. 300 millions en 2020, 200 en 2021 et 200 en 2022, exactement, selon Bercy. Soit 700 millions d'euros en tout.Il est donc un peu trompeur de parler de 300 millions en 2020, 500 millions supplémentaires en 2021, puis 700 millions en 2022, soit de 1,5 milliard de plus, comme le fait Bercy. « C'est assez rare en France de présenter les choses comme ça, confirme François Ecalle, auteur du site Fipeco spécialisé sur les finances...