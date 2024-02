Paiement mobile : effet de mode ou moyen de paiement préféré des Français ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeune femme effectuant un paiement mobile dans un café)

En hausse de 137% entre 2021 et 2022 (1), le paiement mobile se distingue des autres moyens de paiement traditionnels par sa modernité et la rapidité des transactions qu'il permet. La tendance du paiement mobile est-elle une marque générationnelle propre aux usagers nomades et digital natives ou correspond-elle plutôt à un mouvement de fond dans l'univers bancaire touchant tous les profils de clients ? Décryptage.

Depuis quand le paiement mobile connaît-il un véritable essor ?

Plusieurs facteurs sont à l'origine de l'engouement grandissant des Français pour le paiement mobile. Tout d'abord, la familiarisation avec le paiement digital occasionnée par la hausse du paiement sans contact depuis la pandémie du Covid-19 a eu un impact sur l'adoption progressive du paiement sur smartphone.

Ensuite, depuis quelques années, l'offre des banques s'est étendue pour rendre l'usage du paiement mobile évidente et intuitive avec la carte enrôlée dans le smartphone, puis la carte 100% dématérialisée pour une expérience utilisateur optimisée et une charge mentale diminuée.

Enfin, les points de vente ont vite compris les enjeux qu'il y avait à accepter le paiement mobile en magasin : attirer et satisfaire une nouvelle clientèle adepte du digital.

Quelle part représente le paiement mobile dans les moyens de paiement ? En 2022, il pèsait déjà 6% dans les paiements par carte de proximité. Les occasions de sortir son smartphone pour régler ses courses chez les petits commerçants équipés ne manquent donc pas ! (1)

Chez BoursoBank, le paiement mobile c'est la tendance qui monte, qui monte… avec 23% en 2023 et 29% en décembre 2023.

Pourquoi les ménages français adhèrent-ils en masse au paiement sur smartphone ?

Le paiement mobile semble convaincre de plus en plus d'utilisateurs de la carte bancaire. Quels sont ses atouts que les Français reconnaissent et apprécient particulièrement, au point de le privilégier dès que possible ?

Le paiement mobile est pratique : la détention physique de son seul téléphone (doté de la technologie NFC) suffit pour régler ses dépenses.

la détention physique de son seul téléphone (doté de la technologie NFC) suffit pour régler ses dépenses. Le paiement sur smartphone est flexible : il n'obéit pas au plafond de 50 euros propre au sans contact, mais au plafond de la carte bancaire détenue par l'utilisateur.

il n'obéit pas au plafond de 50 euros propre au sans contact, mais au plafond de la carte bancaire détenue par l'utilisateur. Le «m-paiement» est innovant : les transactions s'effectuent tellement efficacement et avec succès que se passer de cette fonctionnalité éprouvée reviendrait à se priver d'une technologie au service du client et de son confort au quotidien.

les transactions s'effectuent tellement efficacement et avec succès que se passer de cette fonctionnalité éprouvée reviendrait à se priver d'une technologie au service du client et de son confort au quotidien. Enfin, le paiement mobile est en général gratuit et ne génère pas de frais supplémentaires lors de son utilisation (sauf éventuels frais à l'étranger précisés dans la brochure tarifaire de chaque établissement), quand ce service est proposé par la banque qui héberge le compte bancaire.

Bon à savoir : il est possible de désactiver à tout moment le choix du paiement mobile en modifiant directement les paramètres du téléphone ou de l'application dédiée (2).

Paiement mobile : un taux de fraude bas grâce à une sécurité maximale

Au premier semestre 2023, le taux de fraude sur les paiements de proximité par mobile a fortement reculé pour se fixer à 0,024% (3).

À l'origine de ce constat, plusieurs phénomènes :

L'authentification forte du processus de paiement par mobile grâce à l'intégration de données biométriques uniques qui garantissent l'accès au seul détenteur du smartphone telles que : la reconnaissance faciale (face ID) ou l'empreinte digitale (touch ID).

Une prise de conscience grandissante des risques de la part des utilisateurs. En effet, ils sont 90% à considérer que leurs données bancaires sont sensibles et potentiellement attaquables. Il n'en demeure pas moins qu'une baisse de la vigilance dont les Français ont fait preuve, a été observée au 1er semestre 2023 (4).

A savoir Connaissez-vous le "spoofing" ou le "smishing" ? Ces deux arnaques sont très en vogue. La première joue sur l'usurpation d'identité (par ruse lors d'un appel téléphonique par exemple) afin d'obtenir les codes confidentiels de l'utilisateur, tandis que la seconde est une technique d'hameçonnage qui opère par sms (avec un lien frauduleux) afin de prendre la main in fine sur l'appareil de la victime (5).

La tendance du paiement mobile semble vouée à un avenir plus que prometteur : à la caisse, sur les terminaux automatiques de paiement, en terrasse…, de plus en plus de Français ont compris l'intérêt qu'ils avaient à l'utiliser en complément de leur carte bancaire physique ou de manière exclusive avec une carte 100% dématérialisée. Le réflexe nomade semble bel et bien ancré dans les usages bancaires des consommateurs.

