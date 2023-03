Info/Intox : la petite histoire de la carte bancaire en 8 questions

(Crédits photo : Adobe Stock - La petite histoire de la carte bancaire)

Les moyens de paiement sont multiples et ont tous leurs spécificités : vocation, rapidité, support physique ou flux dématérialisé… La carte bancaire a déjà un riche passé mais le monde digital lui a ouvert le champ des possibles. Voici quelques informations historiques que nous vous laissons apprécier selon vos connaissances ou votre sixième sens ! Les bonnes réponses sont précisées à la suite des questions pour que l'histoire de la carte bancaire soit limpide pour vous.

1) La carte bancaire, une invention américaine ?

Partiellement vrai. La première carte de crédit a vu le jour en 1951 aux Etats-Unis suite à un lancement par l'entreprise Diners Club. Cette initiative américaine a ensuite été suivie en 1967 par les 5 plus grandes banques françaises pour une mise en place progressive dans l'Hexagone. Mais c'est Robert Moreno, qui a créé la première carte de paiement à puce en 1974 après avoir déposé 43 brevets et convaincu les industriels français d'adopter cette innovation révolutionnaire. Ses applications allaient être précieuses : retrait de l'argent aux distributeurs automatiques de billets (DAB) puis paiement des commerçants sans recours aux espèces.

2) La carte bancaire est aussi appelée carte de crédit ou carte de débit ?

Faux. Il existe deux types de carte bancaire. La carte de débit correspond au mode de paiement à débit immédiat (sous réserve de provision suffisante sur le compte), alors que la carte de crédit concerne les règlements à débit différé, gratuits ou avec intérêts, cumulés et débités généralement en fin de mois. (1)

3) Le sabot pour le paiement par carte bancaire a vraiment existé ?

Vrai. Également appelé fer à repasser, le sabot consistait par un geste énergique latéral du commerçant à imprimer sur du papier carbone l'empreinte de la carte bancaire. Elle constituait la preuve physique du paiement pour les deux parties, moyennant la signature de la facturette. Devenu progressivement obsolète et détrôné par l'arrivée des terminaux de paiement électronique (TPE), notamment celle du système de carte à piste, cet appareil a désormais disparu.

4) La carte bancaire à puce est surtout plus esthétique que la carte magnétique ?

Pas vraiment. La carte magnétique interrogeait la banque en temps réel : les délais d'attente étaient donc longs, alors que la carte à puce conserve des informations clés en mémoire, ce qui la dispense d'être en liaison permanente avec la banque. Outre sa performance, la carte à puce est également plus sécurisée, d'où sa généralisation en France dès 1988.

5) Le 1er paiement sans contact avec une carte sur un TPE remonte à 2004 ?

Faux. Les premières expérimentations datent de 2005 (à Caen puis à Nice) et se sont étalées jusqu'en 2011. L'année charnière qui officialise le lancement du sans contact dans l'Hexagone est 2012.

6) La carte bancaire appartient à la banque : vrai ou faux ?

Vrai. Même si elle est remise au titulaire qui la conserve au quotidien, la carte bancaire reste la propriété de la banque. Ainsi, elle peut la retirer à son utilisateur en cas d'usage inapproprié ou refuser de lui en délivrer une autre lors de la période de renouvellement.

7) En 2021 en France, la carte bancaire pesait 50% dans le volume des moyens de paiement scripturaux ?

Faux. En 2021, la part des moyens de paiement scripturaux (hors espèces) réalisés par carte bancaire s'est élevée à 56,9 %. Cela a représenté 16,16 milliards d'opérations (2). La pandémie du Covid-19 a accéléré fortement sa croissance.

8) La carte bancaire de demain sera de plus en plus virtuelle ?

Partiellement vrai. Après l'essor du paiement sans contact, du paiement dématérialisé sur smartphone (m-paiement ou paiement mobile), des virements instantanés par sms, le support physique classique de la carte bancaire tend à s'effacer.

Demain, la technologie sans contact NFC pourrait être incorporée dans une bague, des branches de lunettes, un vêtement… Pas de panique, pour ceux qui le souhaitent et que cela rassure, la carte restera encore quelques temps sous son format actuel.

Vous en savez plus désormais sur l'origine, les caractéristiques et l'avenir de la carte bancaire. Retrouvez notre série Info/Intox sur l'histoire et les facettes des moyens de paiement, avec d'autres thèmes bancaires à venir...

