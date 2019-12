Philippe Martinez, coucou le revoilà

Les objectifs sont braqués sur lui, depuis des jours. Et pas un sourire pour les photographes, pour les cameramen. La « star » leur offre une mâchoire serrée, une moustache féroce et un air ronchon. Il ne rigole pas trop, notre homme du moment. Ni sur un plateau télé ni même (surtout pas, d'ailleurs !) derrière une banderole. Son boulot, c'est du sérieux, M. Martinez, de son prénom Philippe, patron (oups, plutôt secrétaire général) de la CGT, défile dans les journaux télévisés et dans les rues. Impossible que vous l'ayez loupé : jeudi 5 décembre, mardi 10 décembre, jeudi 12 décembre, il avançait dans Paris, suivi par des milliers et des milliers de manifestants, pour exiger le « retrait » de la réforme des retraites portée par le gouvernement Philippe.On nous annonce déjà sa présence le 17 décembre, en tête d'un nouveau cortège, toujours dans la capitale pour mener la fronde, et cela, toujours pour « défendre » notre système actuel, qui ne mériterait aucune retouche, selon lui. Ce jour-là, il pourrait croiser un certain Laurent Berger, de la CFDT, qui a lui aussi déclaré son mécontentement. Bon, Laurent Berger a décidé de s'opposer vraiment à la réforme mercredi 11 décembre, après les déclarations du Premier ministre, mais Philippe Martinez, lui, n'a pas attendu pour exprimer sa position. Pour le numéro un de Montreuil, c'est non, et non. Depuis toujours. Et certainement même avant que la première ligne...