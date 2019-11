Pascal Lamy sur l'Afrique : « Pas de politique solide sans données solides »

Alors que se tiennent de plus en plus de conférences, de forums et autres rencontres sur l'Afrique ? et que plusieurs institutions publient toujours plus de rapports et de classements, la Fondation Mo Ibrahim a tiré la sonnette d'alarme sur les données qui circulent et qui peuvent parfois donner le tournis. C'est le cas justement avec le dernier classement Doing Business 2019, qui a évalué la qualité de l'environnement des affaires établi par la Banque mondiale. Publié fin octobre, il continue de faire couler beaucoup d'encre alors qu'il a révélé un nombre important de réformes entreprises sur le continent, parfois par des pays inattendus. La question principale qui revient régulièrement est celle de la valeur des données qui sont récoltées. Alors, comment faut-il les interpréter ? D'où proviennent-elles ? Comment sont-elles compilées ? Les interrogations sont nombreuses alors que les populations se méfient de plus en plus, notamment quand les « bons résultats » sont repris par les dirigeants pour se prévaloir de bonnes politiques.Pour mieux comprendre, nous avons plongé dans le dernier Indice fourni par la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique (IIAG). Cela fait treize ans que cette institution créée par l'homme d'affaires soudanais compile et analyse les tendances en matière de gouvernance publique. 2019 marque un tournant crucial pour tout le continent. En effet, il reste dix ans avant l'échéance des objectifs du...