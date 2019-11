Nucléaire iranien, un accord en état de « mort cérébrale »

Qui croit encore en l'accord sur le nucléaire iranien ? L'Iran a relancé le 7 novembre dernier ses travaux d'enrichissement d'uranium dans son usine souterraine de Fordow, dans le sud de Téhéran, en violation du texte conclu le 14 juillet 2015 avec les grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne). Ce nouveau coin enfoncé dans l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) correspond à la quatrième phase de réduction des engagements de l'Iran depuis le mois de juillet.Lire aussi Iran-États-Unis : à l'ONU, Macron « a mouillé la chemise »En réponse aux sanctions américaines prononcées après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, la République islamique fait monter la pression en prenant tous les soixante jours ses distances avec le JCPOA. But affiché : pousser les États européens toujours signataires à alléger ces mesures économiques punitives. « L'Europe nous doit quelque chose. Elle a été notre partenaire dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. Or elle n'a pas été capable de nous aider ne serait-ce que d'un centime d'euro », souligne une source diplomatique moyen-orientale, qui se veut toutefois rassurante : « Nous avons bien signifié que toutes les décisions que nous prenions sur le nucléaire étaient immédiatement réversibles. » À Téhéran, on justifie ces mesures de représailles en invoquant deux articles du JCPOA (26 et 36) qui permettraient à l'Iran de...