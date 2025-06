Municipales: les socialistes désignent leur candidat pour succéder à Hidalgo

Montage photo des trois candidats à la primaire socialiste pour les municipales à Paris: Rémi Féraud, Emmanuel Grégoire et Marion Waller ( AFP / Joël SAGET )

Les socialistes parisiens ont commencé à voter lundi pour élire leur candidat aux municipales de 2026, au terme de sept mois d'une campagne tendue entre Emmanuel Grégoire, ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, et son candidat désigné Rémi Féraud.

Environ 3.000 adhérents de la fédération parisienne sont appelés à voter à l'urne, jusqu'à 22H00, pour départager ces deux prétendants ainsi que Marion Waller, une ancienne conseillère d'Anne Hidalgo, arrivée sur le tard dans la campagne.

Chaque camp pronostique un score serré entre le député Emmanuel Grégoire, 47 ans, et le sénateur Rémi Féraud, 53 ans. Marion Waller, 33 ans, directrice du Pavillon de l'Arsenal, ne s'est pas prononcée sur le candidat qu'elle soutiendrait si elle arrivait troisième.

En renonçant en novembre à briguer un troisième mandat, Anne Hidalgo a désigné Rémi Féraud, l'un de ses grands fidèles, pour lui succéder. Et déclenché un duel fratricide avec Emmanuel Grégoire, son ancien premier adjoint avec lequel elle est en froid, qui venait de se déclarer candidat à l'Hôtel de Ville.

Rémi Féraud, ancien maire du Xe arrondissement et chef de la majorité au conseil de Paris, est soutenu par l'exécutif et des maires d'arrondissements socialistes. Emmanuel Grégoire, qui fut six ans le premier adjoint d'Anne Hidalgo, affiche celui de plus de 800 militants, des ex Premiers ministres Lionel Jospin et Jean-Marc Ayrault, de l'ancien maire Bertrand Delanoë et du chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Boris Vallaud.

- Volonté d'apaisement -

Sept mois de campagne interne ont opposé les deux parlementaires dans un climat de tensions, qui ont atteint leur paroxysme en mars lors du vote de la date de la primaire, entaché de soupçons d'irrégularités par le camp Grégoire.

Anne Hidalgo a ensuite dit qu'elle ne soutiendrait pas son ancien dauphin en cas de victoire, lui reprochant de l'avoir "trahie", notamment après son échec à la présidentielle de 2022 et son score historiquement bas (1,7%).

A l'issue du congrès du PS à la mi-juin, qui a reconduit à sa tête Olivier Faure, favorable à Emmanuel Grégoire, les deux camps ont montré une volonté d'apaisement en dotant la fédération parisienne d'une direction collégiale représentant les différents courants.

Rémi Féraud a axé sa campagne sur le logement, en proposant une prime climat pour financer la rénovation thermique des logements. Il promet aussi une reconnaissance des familles monoparentales et la généralisation de la zone à trafic limitée (ZTL), en vigueur dans l'hypercentre de Paris, à tous les quartiers.

Emmanuel Grégoire prône le "droit à vivre" à Paris, avec un bail citoyen pour les locataires du parc privé, ou encore des "zones de calme" sans deux-roues la nuit. Conseiller métropolitain, il a également mené campagne dans le Grand Paris.

Marion Waller a fait du Grand Paris un "préalable" et propose un revenu annuel de 3.000 euros pour les jeunes sous conditions de ressources.

Les trois candidats ont exclu une alliance avec LFI.