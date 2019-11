Le nombre de châteaux à vendre en France en forte hausse

Mener une vie de château, au XXIe siècle, c'est surtout y renoncer. Comme le dévoile une enquête de nos confrères du Figaro, le nombre de châteaux disponibles sur le marché a explosé au cours de ces dernières années au point d'atteindre un niveau inédit. Selon plusieurs agences immobilières spécialisées (Barnes, Propriétés de France, Le Nail ou Patrice Besse, citées par Le Figaro), les vieilles pierres chargées d'histoires envahissent le marché, 1 500 châteaux seraient actuellement proposés à la vente, contre 800 en 2010.Lire aussi Niche fiscale ou philanthropie sincère, les vraies raisons du mécénatCe sont parfois à des siècles d'histoire familiale que de grands noms doivent renoncer, fatigués de devoir consacrer tous leurs moyens et toute leur énergie à la sauvegarde du patrimoine et de la résidence séculaire de leur lignée. « Ces propriétaires se trouvent à la fin d'un cycle générationnel, raconte Gonzague Le Nail, dont l'agence revendique plus de 4.500 châteaux et manoirs vendus, expertisés, ou transmis. Les grands-parents géraient en bon père de famille, en s'appuyant sur les revenus des terres. Les parents, qui n'avaient plus les terres, ont commencé à se trouver en difficulté. Quant aux petits-enfants, ils préfèrent Londres ou Shanghaï à une vie campagnarde. » Pour beaucoup, l'entretien est devenu un gouffre insurmontable. Le Figaro cite l'exemple du château de Robien dans les Côtes-d'Armor, édifice du XVIIIe...