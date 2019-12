Le gouvernement impose la consigne plastique

« Ils passent en force ! » Après un débat particulièrement électrique, l'Assemblée nationale a finalement adopté, ce mercredi, un amendement gouvernemental qui réintroduit le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique dans le projet de loi antigaspillage, après son rejet par le Sénat en septembre. Signe de l'âpreté de la querelle, la ministre Élisabeth Borne est venue elle-même au banc défendre l'amendement, en soutien de sa secrétaire d'État Brune Poirson, et a dû affronter un feu roulant de critiques.L'amendement tient partiellement compte de la forte opposition des élus et accorde un délai de trois ans aux collectivités locales, jusqu'en 2023, pour améliorer leur taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en vue d'atteindre l'objectif fixé par la Commission européenne de 77 % en 2025 et de 90 % d'ici à 2029 (contre 57 % en France aujourd'hui.) Si ces objectifs ne sont pas atteints, le gouvernement pourra « imposer la mise en ?uvre d'un dispositif de consigne, après en avoir évalué l'impact environnemental, économique et financier », et après une simple « concertation » avec les organismes et collectivités chargés de la collecte et du traitement des déchets.Lire aussi Consigne, réparation, plastique? Comment vos poubelles vont changerUlcérée, l'Association des maires de France s'était fendue la veille d'un communiqué appelant les parlementaires à rejeter l'amendement. « Au...