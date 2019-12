La RDC à l'assaut de la corruption

La dernière mission du Fonds monétaire international, l'Union européenne et la société civile viennent successivement de jeter une lumière crue sur l'ampleur de la corruption en République démocratique du Congo. Rien de bien nouveau sous le soleil. Sauf que depuis le 24 janvier 2019, le géant d'Afrique centrale a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui dit vouloir lutter de toutes ses forces contre ce fléau qui fait perdre chaque année à la nation entre 15 et 20 milliards de dollars, alors que le budget national tourne lui en moyenne autour de 5 milliards de dollars. Alors, que faire ?Lire aussi Phébé ? Contre la corruption, les méthodes qui marchentLire aussi Corruption : l'Afrique se doit de mieux faireLe vote du budget, un moment décisifTout a commencé début novembre, lorsque le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé à l'Assemblée nationale le projet de budget 2020. Arrêté à 10,2 milliards de dollars en recettes et en dépenses ? contre 5,5 pour l'année en cours ?, c'est un budget historiquement haut avec un taux d'accroissement de 63,2 % par rapport à 2019. Un budget qui n'a pas été facile à boucler. Et qui a aussitôt inquiété le FMI actuellement en mission à Kinshasa. « C'est très rare qu'un pays soit capable d'augmenter ses revenus de 50 à 60 % d'une année sur l'autre », a réagi son représentant à Kinshasa, Philippe Égoume, cité par Bloomberg.Corruption à tous les...