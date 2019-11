La langue de bois islamo-gauchiste d'Esther Benbassa

On a tiqué le jour où elle a soutenu que le voile islamique n'était pas plus aliénant que la minijupe. On s'est étonné quand elle a suggéré que l'assassinat d'Ilan Halimi n'était pas un crime antisémite, que « n'importe qui d'entre nous, juif ou pas, aurait pu être à sa place ». Mais quand, dimanche, à l'issue de la manifestation contre l'islamophobie, l'élue écologiste de Paris a tweeté la photo du scandale où on la découvre trônant, radieuse, au milieu d'un groupe de manifestants tout sourire portant une étoile jaune sur la poitrine, c'est un torrent d'indignation unanime qui s'est abattu sur l'explosive sénatrice aux cheveux rouges, comme ses idées politiques.Lire aussi Coignard ? Marche contre l'islamophobie : la fable des trois petits singesSeul son parti Europe Écologie-Les Verts, laborieusement, et la députée Insoumise décoloniale Danièle Obono, du bout des lèvres, ont essayé de venir en aide à celle qui est devenue dimanche la caution juive des islamistes français. Mais la tâche est rude. Comment soutenir l'idée que les musulmans sont aujourd'hui, en France, comme les juifs sous l'Occupation. Autrement dit, que la République imiterait le IIIe Reich. Une République avec laquelle Esther Benbassa ne se sent, semble-t-il, pas très à l'aise : « On ne devient jamais français : même lorsque vous avez des papiers, ici, vous restez toujours un étranger », soupirait-elle en 2011. Avec ses trois passeports (turc,...