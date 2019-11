La France va-t-elle armer le Prix Nobel de la paix ?

Deux mois avant d'être auréolé du prix Nobel de la paix, le Premier ministre éthiopien s'est fendu d'un courrier à « Son Excellence » le président Emmanuel Macron. Le 22 juillet 2019, Abiy Ahmed demande à la France de l'aider « à renforcer l'armée de l'air éthiopienne » en lui fournissant, à crédit, un arsenal de pointe détaillé sur trois pages. Cette liste comprend : 12 avions de combat (dont des Rafale et des Mirage 2000), 18 hélicoptères et 2 avions de transport militaire fabriqués par Airbus, 10 drones Dassault, des systèmes de brouillage électronique et, encore plus surprenant, une trentaine de missiles M51 d'une portée de plus de 6 000 kilomètres? et à tête nucléaire ! Une demande pour le moins extravagante (et illégale) sachant que la France comme l'Éthiopie ont signé le traité de non-prolifération nucléaire.Pour le reste, la France a, certes, entériné un nouveau partenariat de défense en mars 2019, mais personne ne s'attendait à un tel appétit militaire et formalisé aussi rapidement de la part de l'un des pays les plus pauvres de la planète. Si l'on se réfère aux prix de vente de précédents contrats similaires, la facture pourrait dépasser les 4 milliards d'euros*.En visite à Addis-Abeba au printemps dernier, l'objectif d'Emmanuel Macron était de développer le commerce accaparé aujourd'hui par la Chine et de développer des forces navales (qui ont disparu après la scission et l'indépendance de...