La France n'a pas à se substituer à la souveraineté malienne, déclare Macron

LA FRANCE N'A PAS À SE SUBSTITUER À LA SOUVERAINETÉ MALIENNE, DECLARE MACRON PARIS (Reuters) - La France et l'Allemagne ont clairement condamné le coup d'Etat au Mali mais n'ont pas à se substituer à la souveraineté malienne, a déclaré jeudi Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse au côté de la chancelière allemande Angela Merkel au Fort de Brégançon, le président français a rappelé que l'armée française et ses partenaires n'étaient engagés au Sahel qu'à la demande des pays de la région. "Rien ne doit nous divertir de la lutte contre les djihadistes", a-t-il insisté. (Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)

