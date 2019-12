La Corse plongée dans une nouvelle crise des déchets

« Au début, il n'y avait que les nuisances des odeurs. Mais, depuis quelques jours, il faut slalomer entre les poubelles, les rats et les cafards qui jonchent les trottoirs. » Ce mardi matin, à quelques pas de l'église Notre-Dame des Victoires, dans les quartiers sud de Bastia (Haute-Corse), les riverains ne cachent pas leur désarroi. Certains se disent même désemparés face aux ordures qui s'amoncellent dans la rue. Détritus sur les trottoirs, conteneurs débordant au pied des immeubles, sacs poubelles éventrés sur la chaussée? Les dépôts sauvages se multiplient et les riverains perdent patience.L'exaspération est d'autant plus grande que la situation s'éternise et s'accentue au fil des jours. Cela fait maintenant plus d'un mois que la Corse est confrontée à une insoluble ? et chronique ? crise des déchets. Depuis le 8 novembre dernier et le blocage du centre d'enfouissement de Viggianello (Corse-du-Sud), principal exutoire de l'île, par un collectif qui n'accepte plus que cette micro-région devienne la décharge de l'île, le service de ramassage des ordures ménagères en Corse est paralysé, suspendu ou alterné selon les micro-régions.Des centres d'enfouissement à saturationIl n'y a plus, à ce jour, qu'un seul territoire où cela ne déborde pas : dans le Fium'Orbu (Haute-Corse), le centre d'enfouissement de Prunelli, deuxième structure existante dans l'île, n'accepte plus que les camions de cette communauté de communes depuis la...