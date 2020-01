Justice ? Athlétisme : le clan Lamine Diack jugé à Paris

À 86 ans, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack, qui a régné de 1999 à 2015 sur l'IAAF, a rendez-vous avec les juges de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, à 13 h 30 (12 h 30 GMT), pour répondre des délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il risque jusqu'à dix ans de prison et une lourde amende. Sur le même banc des accusés, son fils et quatre acteurs présumés d'un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés. Les six hommes sont jugés à Paris à la demande de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui a décidé en août 2015, de saisir le Parquet national financier au motif que deux Français, le médecin Gabriel Dollé et l'avocat Habib Cissé, mis en examen, seraient impliqués.Ce que l'on sait de l'affaireLe scandale avait porté un rude coup à l'image de l'athlétisme en 2015 et précipité la chute de ce cacique du sport mondial aux mille vies, ancien athlète et joueur de football, avant d'entrer en politique (maire de Dakar 1978-1980, parlementaire de 1978 à 1993), puis de devenir le premier dirigeant non européen de l'IAAF. Mais surtout depuis son arrestation à Paris en novembre 2015, les affaires se sont multipliées : la Russie a été accusée de dopage institutionnel et Lamine Diack est aussi mis en examen pour corruption, soupçonné d'avoir monnayé son influence dans les processus d'attribution...