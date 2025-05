Donald Trump annonce des "droits de douane de 100%" sur les films produits à l'étranger

information fournie par AFP • 05.05.2025 • 11:04 •

Donald Trump a annoncé dimanche soir avoir donné l'ordre à son administration de moderniser et de rouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz fermée depuis plus de 60 ans, dans la baie de San Francisco, pour y incarcérer les "criminels les plus dangereux et violents". ... Lire la suite