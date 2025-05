USA: l'activité dans les services au-dessus des attentes en avril

L'activité dans les services a progressé en avril aux Etats-Unis, au-dessus des attentes, selon un indice publié lundi montrant que les entreprises naviguent dans un environnement qui commence à être affecté par les nouveaux droits de douane.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'indice mesurant cette activité s'est élevé à 51,6% en avril, contre 50,8% le mois précédent, selon l'enquête de la fédération professionnelle ISM.

Les analystes l'attendaient plus bas, à 50,4%, selon le consensus compilé par Briefing.com.

"Le chiffre d'avril est un point de pourcentage en dessous de la moyenne des douze derniers mois (52,6%)", relève Steve Miller, responsable de cette enquête pour ISM, cité dans le communiqué.

Il note que ce qui préoccupe les sondés actuellement, dans un paysage bouleversé par les droits de douane, c'est d'abord "l'impact constaté sur les prix".

Cela se traduit dans les commentaires de répondants mis en avant anonymement par ISM dans le communiqué.

"Nous surveillons activement l'impact des droits de douane. Nous constatons que certains fournisseurs augmentent leurs prix et nous nous opposons activement à ces augmentations. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent les prix fixés dans les contrats", rapporte un cadre du secteur de la santé et des services sociaux.

"Les droits de douane pénalisent les petites entreprises clientes. Beaucoup d'entre elles se fournissent en Chine et ne sont pas compétitives sur le marché si elles doivent acheter ailleurs. On n'a pas réussi à faire venir des produits assez vite pour prendre de vitesse l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane", remarque un sondé du secteur regroupant agriculture, forêt, pêche et chasse.

"L'incertitude autour des droits de douane consomme beaucoup de ressources humaines, observe un autre sondé, issu du secteur des opérateurs d'électricité, de gaz et d'eau. Nous commençons à constater des charges additionnelles, certaines sont notables par rapport aux prix payés il y a deux ans pour des équipements ultra spécialisés."