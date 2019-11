Depuis que la police roule avec sa voiture, il croule sous les PV

Un quadragénaire du Val-d'Oise en a fait l'amère expérience : bien mal acquis ne profite jamais. Confisquée en 2017 au titre des biens mal acquis dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue, la voiture du condamné lui même a finalement porté grand préjudice. Comme le rapporte Le Parisien, le juge d'instruction qui avait décidé de confisquer le véhicule a ordonné en 2017 la remise du véhicule et de son certificat d'immatriculation au service de la brigade de répression du grand banditisme de la police judiciaire de Paris.Lire aussi Vendus aux enchères, les bolides de Teodorin ont-ils vraiment échappé aux Obiang ?Mais, depuis, l'individu reçoit fréquemment des nouvelles de son véhicule de l'époque. Après avoir passé 33 mois en prison pour trafic de drogue et avoir retrouvé la liberté, l'homme se trouve être la cible d'une douloureuse relation épistolaire : 17 amendes arrivent à son domicile en l'espace de 9 mois, 38 points sont retirés à son permis. Toutes ces infractions ont été commises par son ancien véhicule, depuis qu'il a été confié aux policiers. « En mars 2019, il a poussé la porte de mon cabinet, explique son avocat, Me Eytan Benichou, auprès du Parisien. En neuf mois, j'ai déjà contesté 17 procès-verbaux et plus de 38 points? Sans ces contestations, son permis de conduire aurait, depuis très longtemps, été invalidé ».135 euros par avis de contraventionSi l'avocat a essayé de contacter tous...