Début de gelures, chute dans l'eau glacée? Mike Horn « en péril »

L'épopée polaire de Mike Horn se transforme progressivement en piège glacé. L'explorateur sud-africain, qui a entamé le 11 septembre, avec son collègue norvégien Borge Ousland, une traversée de l'Arctique, fait face à d'importantes difficultés, tant morales que physiques ou climatiques, rapporte Le Parisien.« En péril », l'aventurier est passé au travers de la banquise, fragilisée par le réchauffement climatique, et présente un « début » de gelures aux orteils et au nez. « Son moral est au plus bas. Je ne l'ai jamais vu comme ça, dans un état de fatigue physique extrême. Il est en train de perdre la sensation de ses extrémités, c'est inquiétant. Avec ma s?ur Jessica, on veut qu'il rentre vite à la maison », a confié au quotidien l'une des filles de Mike Horn, Annika.Le manque de vivres en perspective« La glace se brise et se déplace beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est triste à admettre pour moi, mais, de toutes mes années en tant qu'explorateur professionnel, je n'ai jamais été aussi affecté par les changements climatiques », a constaté l'animateur des émissions The Island et À l'état sauvage, sur M6, dans un message transmis à ses filles.Lire aussi Mike Horn : « L'aventure est la richesse des pauvres »Autres complications rencontrées par l'intrépide duo, qui traîne chaque jour, pendant sept à huit heures, un traîneau d'une centaine de kilos : le manque de vivres. Les deux hommes doivent encore...