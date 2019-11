CRS : l'hôtel pour les officiers, une dépense qui grève le budget

C'est une économie sur laquelle ne rechignerait pas le ministère de l'Intérieur. Environ 400 000 euros par an sont consacrés au logement des officiers de CRS en région parisienne. Les commandants, leurs adjoints et les capitaines sont en effet hébergés à l'hôtel quand la troupe, elle, dort dans un cantonnement.« C'est une décision très ancienne qui a été imposée à l'époque par les syndicats d'officiers au motif qu'il leur fallait une chambre adaptée à leur statut », rappelle David Michaux, de l'UNSA-CRS.L'habitude est tellement ancrée que lors des déplacements des compagnies, le bureau logement de la direction zonale s'enquiert toujours de savoir si les officiers veulent dormir à l'hôtel ou au cantonnement.Sur un cantonnement, 18 chambres réservées aux officiers, aucune n'est occupéePourtant, sur tout l'Hexagone, de nombreux lieux d'hébergement des CRS ont fait l'objet de travaux, parfois très coûteux ? on parle de près de 200 000 euros pour un réaménagement sur le cantonnement de Pondorly près de Paris ? en aménageant un espace « privatif » pour les fonctionnaires du commandement.Ainsi, le cantonnement « Pondorly », situé dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris, compte 18 chambres réservées aux officiers, mais aucune n'est occupée. Certes des travaux, pour étendre le domaine du couchage à 20 lits, ont empêché jusqu'à présent son exploitation optimale, les officiers ont surtout fréquenté les hôtels...