Côte d'Ivoire ? Affaire Guillaume Soro : ce que l'on sait

Tout a commencé au cours de la soirée du lundi 24 décembre 2019, quand le procureur de la République ivoirienne, Richard Adou, annonce au journal télévisé qu'un mandat d'arrêt est lancé contre Guillaume Soro, 47 ans, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2020. Depuis, la machine judiciaire n'a fait que s'accélérer. Ce jeudi 26 décembre, la justice ivoirienne a officiellement versé ses premiers éléments à l'enquête. En effet, le procureur de la République a tenu une conférence de presse au tribunal de première instance d'Abidjan au cours de laquelle il a affirmé que Guillaume Soro préparait « une insurrection civile et militaire » pour s'emparer « incessamment » du pouvoir.Lire aussi Côte d'Ivoire : Guillaume Soro visé par un mandat d'arrêt internationalL'ancien président de l'Assemblée nationale (2012-2019), qui devait rentrer lundi en Côte d'Ivoire mais qui a dérouté son avion pour retourner en Europe, préparait « un complot » en deux parties : d'abord une opération de communication à l'étranger pour « jeter le discrédit sur le régime » ivoirien, puis « une insurrection civile et militaire », a affirmé Richard Adou, images et sons à l'appui.En effet, ces accusations s'appuient en particulier sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens, selon le procureur, qui a été diffusé pendant la conférence de presse. On y entend deux hommes...