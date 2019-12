En réponse aux 10 % de taxes douanières appliquées aux avions importés de l'Union européenne, Airbus précise que cette pénalisation s'applique aux importateurs ? les compagnies clientes ?, mais s'efforce de trouver des solutions, qui ne sont pas toutes publiques. Comment les déboires de Boeing se répercutent sur Airbus pour diminuer ce surcoût ? On sait que l'avionneur implante actuellement une deuxième ligne d'assemblage dans son usine à Mobile (Alabama) et les A320 produits ici sont exemptés. « Cette taxation provoque un effet boomerang sur l'industrie américaine, car 40 % de nos fournisseurs ont leurs racines aux États-Unis », déplore Christian Scherer, patron des ventes d'Airbus, s'exprimant devant l'Association des journalistes aéronautiques. « Et on ne peut s'empêcher de voir derrière cette mesure les empreintes digitales de Boeing empêtré dans ses problèmes du 737 MAX. » La direction d'Airbus préconise une solution négociée et veut éviter une taxation européenne des produits américains.Lire aussi Boeing 737 MAX : une catastrophe industrielle inéditeLes malheurs de Boeing ne font pourtant pas le bonheur d'Airbus. Ce dernier doit déjà faire face à ses propres retards de production. Aussi une montée en puissance ? un A320 de plus par mois, par exemple ? pour satisfaire un tout petit peu la défaillance de la cinquantaine de B737 mensuelle n'est même pas imaginable. Deux ans vont déjà être nécessaires pour...