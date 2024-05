Comment débloquer sa carte bancaire après 3 codes faux saisis ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeune femme inquiète suite à une saisie erronée du code de sa carte bancaire)

À la suite d'un trou de mémoire ou d'une mauvaise manipulation, il peut arriver à chacun d'entre nous de saisir un code de carte bancaire erroné sur le clavier du terminal de paiement chez le commerçant ou du distributeur automatique de billets. Heureusement, le fait de taper 3 codes faux consécutifs n'est pas irréversible. L'essentiel est de connaître les pistes à sa disposition pour poursuivre ses opérations bancaires, sans stress ni frais bancaires inutiles.

Pour quelle raison un code faux saisi peut-il bloquer la carte bancaire ?

La raison principale du blocage de carte bancaire suite à un mauvais code saisi à multiples reprises est la lutte contre la fraude bancaire. Si quelqu'un de malveillant s'empare de la carte bancaire d'une autre personne, il faut empêcher qu'il puise dans le compte bancaire de sa victime.

Ces actes auront des limites : la vigilance du propriétaire alerté par la disparition de sa carte ou par des montants suspects au débit de son compte ou encore les plafonds du sans contact qui freineront les ardeurs du malfaiteur.

Bon à savoir : qu'il s'agisse de l'étape de paiement chez un commerçant ou d'un retrait d'espèces, ce sont les 3 tentatives consécutives infructueuses de saisie du code qui conduiront à un blocage de la carte. Dans le second cas, en plus de son dysfonctionnement, la carte bancaire sera avalée par l'automate (d'un guichet d'agence bancaire ou d'un distributeur isolé) et restituée à certaines conditions (horaires d'ouverture de la banque, justificatif d'identité à présenter et moyennant un certain coût) (1).

Saisie erronée du code de carte bancaire : pas de panique !

Vous semblez sûr de vous et persistez dans la saisie de votre code de carte bancaire refusé déjà une fois ? Après une période de non-utilisation, la mémoire de l'utilisateur n'est pas infaillible. Dans ce cas, chez BoursoBank, il est possible à tout moment, de consulter en direct et en quelques clics le code oublié sur son Espace Client.

En général, il n'est pas recommandé d'attendre le 3e essai infructueux qui confirmera l'échec de saisie du code confidentiel. En effet, les conséquences d'un oubli de code de carte bancaire peuvent être pénalisantes : abandon de l'opération bancaire en cours, voire carte avalée dans le distributeur automatique de billets (DAB) avec frais associés éventuels et délai incompressible d'envoi d'une nouvelle carte. Par exemple, la réédition du code de carte bancaire est facturée dans 88,5% des banques en France, pour un coût moyen de 9,19 euros (2).

Avant d'en arriver là, il existe plusieurs méthodes efficaces permettant de reprendre le contrôle sur sa carte bancaire en retenant son code à 4 chiffres avant que le stress ne vous submerge :

Des moyens mnémotechniques : l'association de deux départements, de ses chiffres préférés ou d'années faciles à mémoriser.

l'association de deux départements, de ses chiffres préférés ou d'années faciles à mémoriser. Une technique traditionnelle nécessitant un petit délai : la consultation du code reçu par courrier séparé qui a été adressé par la banque. Dans ce cas précis, le retour à domicile s'impose avec la frustration que cela occasionne pour la séance shopping ou le retrait d'espèces qui s'en trouvera reporté.

qui a été adressé par la banque. Dans ce cas précis, le retour à domicile s'impose avec la frustration que cela occasionne pour la séance shopping ou le retrait d'espèces qui s'en trouvera reporté. Le paiement sans contact est une bonne idée, mais en général dans la limite de certains plafonds imposés par les banques : 150 euros atteints ou 5 paiements consécutifs effectués sans saisie du code.

Rappel de sécurité : il est particulièrement déconseillé d'inscrire le code de sa carte bancaire sur un support qu'un tiers pourrait trouver en dérobant des effets personnels ou en s'introduisant par effraction au domicile de la victime. Il ne doit donc en aucun cas être accessible facilement, ni partagé à une autre personne.

Paiement mobile : une authentification forte qui remplace le code secret

Pour ceux qui ont une mémoire qui leur joue parfois des tours ou qui n'ont pas envie de s'encombrer avec un nouveau code, le paiement mobile par carte enrôlée dans le smartphone ou carte 100 % dématérialisée, répond parfaitement à leur besoin.

Avec des technologies biométriques comme le Touch ID ou le Face ID, le smartphone reconnaît le propriétaire du téléphone qui est aussi le détenteur du compte bancaire. Rien de plus facile que de passer à la caisse sans risquer d'oublier le code, ni de perdre du temps au moment du paiement en hésitant.

Le saviez-vous ? Le paiement via smartphone obéit aux plafonds de la carte bancaire et non aux restrictions du paiement sans contact. Son bon fonctionnement est simplement soumis à un niveau de batterie suffisant du téléphone et à l'éligibilité de l'équipement du commerçant.

Votre application bancaire a le secret de votre code confidentiel

Désactiver momentanément la carte bancaire en cas de suspicion de fraude bancaire c'est bien, la débloquer dès que le doute est levé, c'est mieux ! Que diriez-vous de récupérer sans effort le code secret sur simple consultation de l'application bancaire, en direct sur votre écran de smartphone, en cas de doute ou d'oubli soudain ?

Chez BoursoBank, en cas de blocage de la carte bancaire en raison de 3 codes faux saisis, le client a heureusement droit à l'erreur sans en subir les conséquences pratiques et financières.

Un simple retrait d'espèces avec le code correct retrouvé instantanément sur l'application bancaire rend la carte à nouveau opérationnelle. Les avantages d'une telle fonctionnalité sont nombreux : un effet immédiat pour une opération gratuite et illimitée.

La saisie de 3 codes faux de carte bancaire peut causer des tracas à l'utilisateur : transaction impossible, carte bloquée ou avalée, frais bancaires… Pour éviter ces situations, le paiement sans contact peut être une alternative efficace mais il ne suffit pas dès lors qu'un nouveau contrôle de sécurité est requis par la banque. Les autres options envisageables sont le paiement mobile et l'application bancaire pour embarquer ses moyens de paiement et astuces avec soi dans le smartphone.

