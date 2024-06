Comment bien choisir votre crédit conso ?

Comment choisir le crédit à la consommation le plus intéressant pour votre projet ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Présentations différentes et plus ou moins claires, critères variables… Choisir l'offre de crédit à la consommation la plus intéressante pour vous peut vite tourner au casse-tête. Heureusement, vous pouvez vous aider d'un comparateur de crédit pour réaliser votre projet sans que cela ne tourne au cauchemar.

Un crédit conso pour quoi faire ?

Plein de choses ! Que ce soit pour faire des travaux chez vous , aménager votre petit balcon ou votre jardin ou pour acheter une nouvelle voiture, vous pouvez souscrire un prêt à la consommation qui vous permettra de financer vos besoins et vos envies.

En fonction de la nature de votre projet et de son montant, vous opterez pour un crédit affecté (vous devrez alors fournir les factures correspondantes) ou non affecté pour utiliser librement les fonds débloqués.

Bon à savoir : un crédit à la consommation ne peut pas servir à financer un projet immobilier.

Vous rembourserez ensuite chaque mois une partie de la somme que vous avez emprunté ainsi que les intérêts qui correspondent au coût du crédit (frais de dossier, assurance, etc.) et au taux d'emprunt qui vous a été proposé.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Comment bien choisir votre crédit à la consommation ?

Commencez par établir le budget dont vous auriez besoin, en faisant par exemple établir des devis.

Vous pouvez aussi utiliser un simulateur de prêt pour vous faire une idée du montant que vous pouvez emprunter en fonction du montant des mensualités que vous pouvez assumer sans grever votre budget et de la durée souhaitée. Pour cela, il vous suffit de quelques clics sur le simulateur de prêt BoursoBank.

Une fois votre projet affiné, pour choisir la meilleure offre, regardez en premier lieu le TAEG qui vous est proposé par les différents établissements sollicités.

Exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, le TAEG (taux annuel effectif global) est en effet un indice particulièrement pertinent pour comparer les offres de crédit à la consommation puisqu'il représente le coût «tout compris» de votre crédit, c'est-à-dire ce que vous devrez payer en plus de la somme empruntée.

Dans le détail, le TAEG prend en compte les frais suivants :

Les intérêts du prêt.

Les frais de dossier payés à la banque.

Les frais payés ou dus à des intermédiaires, dont l'intervention conditionne l'octroi du prêt - par exemple un courtier.

Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires.

Tous les autres frais qui vous sont imposés pour l'obtention du crédit (frais de tenue de compte, en cas d'obligation d'ouverture de compte dans la banque qui octroie le prêt).

Cependant, le TAEG n'est pas le seul facteur à considérer car votre situation peut évoluer au cours de la vie du crédit à la consommation que vous allez souscrire et des critères auquel vous n'aviez pas prêté attention peuvent alors prendre toute leur importance, comme l'adaptabilité des offres de crédit ou encore la disponibilité du service client.

Avant de faire votre choix, vous devez donc prendre le temps de considérer l'offre qui vous est faite dans son ensemble afin d'éviter les mauvaises surprises plus tard.

Les comparateurs, un précieux outil d'aide pour choisir votre crédit conso

Les conditions de souscription d'un crédit à la consommation sont très variables d'un établissement à l'autre et il est souvent compliqué de s'y retrouver et de parvenir à établir un comparatif objectif pour faire le meilleur choix pour financer votre projet.

Vous pouvez vous aider de l'un des nombreux comparateurs d'offre disponibles en ligne.

En la matière, le site CheckmonCrédit est particulièrement complet puisqu'il propose non seulement un outil de simulation de crédit à la consommation pour comparer en quelques clics les offres disponibles pour votre projet mais établit également un classement des organismes de crédit.

Pour ce faire, CheckmonCrédit a passé au crible 39 organismes de crédit en considérant 6 critères pertinent tout au long de la vie du crédit :

Compétitivité des taux.

Adaptabilité des offres de crédit.

Avis des consommateurs.

Simplicité de la demande de crédit.

Disponibilité du service clients par téléphone.

Popularité sur les réseaux sociaux.

Bon à savoir : toujours soucieuse d'offrir le meilleur service à ses clients, Boursobank , déjà élue «Banque nationale la moins chère» sur le prêt personnel en 2023, arrive également en première place du classement des organismes de crédit de Checkmoncredit pour l'ensemble de la qualité de son offre de crédit à la consommation.

