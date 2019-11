Chute du Mur : des illuminations monumentales

L'Alexanderplatz, cette immense plateforme de béton qui n'a plus rien à voir avec le lieu immortalisé par Alfred Döblin, projette sur ses façades une vidéo en 3D. Tous les slogans de la révolution pacifique « Plus jamais la peur ! », « Nous voulons être des hommes libres ! », « Nous sommes le peuple ! » défilent ? c'est l'ironie de l'histoire ? sur les deux immeubles les plus emblématiques de la conversion au capitalisme : la Sparkasse, la Caisse d'épargne d'un côté et le grand magasin C & A de l'autre.C'est sur cette place que le 4 novembre eut lieu la grande manifestation de l'automne 1989. Des centaines de milliers de personnes (de 500 000 à 1 million) se rassemblèrent pour la première manifestation officiellement autorisée par le régime. Des comédiens comme Ulrich Mühe, l'agent de la Stasi dans le film La vie des autres, des écrivains comme Christa Wolf, Stefan Heym, Christoph Hein et Heiner Müller, mais aussi l'avocat Gregor Gisy, certains dirigeants du parti communiste promettant des réformes et même Markus Wolf, le maitre espion de l'Allemagne de l'Est prirent la parole et bien entendu tous les dissidents dont Jens Reich et Bärbel Bohley.Sommes-nous en train de vivre une réelle césure démocratique ?Ce jour-là Friedrich Schorlemmer, un pasteur de Wittenberg encore inconnu demanda à la foule : « Est-ce que tout cela n'est qu'un rêve ? Le réveil sera-t-il brutal ? Ou sommes nous en train de vivre une...