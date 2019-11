Chili : comment les Vénézuéliens vivent la crise

C'est un cabildo, une réunion citoyenne comme il y en a des dizaines par jour. Chacun s'exprime sur l'assemblée constituante, principale revendication de l'opposition. Et au milieu, pétrifié, il y a Mario Colmenares, mains dans les poches, épaules rentrées, chemise à rayures et lunettes à fines montures. « Je viens du futur », dit-il aux Chiliens, presque à voix basse car il n'est pas sûr d'être légitime. Mario est vénézuélien et, pour lui comme pour ses compatriotes qui ont vécu, en 2017, la création d'une Assemblée nationale constituante par Nicolás Maduro, le mot ravive les cauchemars de la répression qui a accompagné les quatre mois de manifestation. 130 morts, 2000 blessés, 5092 arrestations arbitraires, selon l'ONG Foro Penal. Pour lui, les troubles actuels ne peuvent qu'annoncer l'avènement d'un régime autoritaire. Mais dans ces réunions influencées par une pensée de gauche, où l'on accuse le gouvernement chilien d'être une « dictature », on l'écoute poliment, sans plus. « Je les entends parler de répression, mais ici, on les laisse s'exprimer », souffle-t-il. Le groupe conclut, sort masques à gaz et banderoles et s'élance vers la manifestation de la plaza Italia, comme tous les soirs à 17 heures. Mario ? Ses yeux reflètent la terreur, les bruits de casseroles et les slogans lui évoquent tout ce qu'il voulait oublier. Il s'éclipse.Les Vénézuéliens du Chili sont tiraillés entre la certitude que la vie...